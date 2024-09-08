Хабиб: «Прямо сейчас Усман – один из лучших бойцов в легком весе. Раньше им был я, сейчас – Ислам, следующим будет Усман»

Хабиб прокомментировал победу Усмана над Александром Шаблием

«Прямо сейчас Усман – один из лучших бойцов в легком весе. Раньше им был я, сейчас – Ислам [Махачев], следующим будет Усман. Вы знаете, это династия.

Многие спрашивают и даже не понимают, почему мы такие. Потому что мы много работаем, верим в Аллаха и верим в себя», – сказал Хабиб Нурмагомедов .

На турнире в Сан-Диего Нурмагомедов единогласным решением судей победил Александра Шаблия и во второй раз защитил титул Bellator .

Усман Нурмагомедов: «Посвящаю победу над Шаблием дяде Абдулманапу. Хочу защищать пояс в Дубае»