Хабиб: «Прямо сейчас Усман – один из лучших бойцов в легком весе. Раньше им был я, сейчас – Ислам, следующим будет Усман»
Хабиб прокомментировал победу Усмана над Александром Шаблием
«Прямо сейчас Усман – один из лучших бойцов в легком весе. Раньше им был я, сейчас – Ислам [Махачев], следующим будет Усман. Вы знаете, это династия.
Многие спрашивают и даже не понимают, почему мы такие. Потому что мы много работаем, верим в Аллаха и верим в себя», – сказал Хабиб Нурмагомедов.
На турнире в Сан-Диего Нурмагомедов единогласным решением судей победил Александра Шаблия и во второй раз защитил титул Bellator.
Усман Нурмагомедов: «Посвящаю победу над Шаблием дяде Абдулманапу. Хочу защищать пояс в Дубае»
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: Sports
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