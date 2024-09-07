Ян − о возвращении Альдо: «Удивляет, что он делает. Жозе побеждает сильных ребят»
Петр Ян высказался о возвращении Жозе Альдо в UFC
«То, что делает Альдо… я не знаю, что-то им движет. Возможно, внутреннее желание или необходимость бытия.
То, что он делает, удивляет. Он побеждает сильных ребят, проспектов. Показывает и доказывает признание топ-бойца.
Буду ли я драться до 37, как это делает Альдо? Сложно сказать, но не хотелось бы в этом возрасте делать такую работу и на таком уровне.
Этот спорт требует того, чтобы ты был погружен полностью, нужно тренироваться 10-12 раз в неделю. А когда есть семья и дети, появляется много отвлекающих факторов», − сказал боец легчайшего веса UFC Петр Ян.
Напомним, что в мае-2024 Жозе Альдо вернулся в октагон впервые с 2022 года и победил Джонатана Мартинеса.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: «Ушатайка»
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