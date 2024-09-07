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Ян − о возвращении Альдо: «Удивляет, что он делает. Жозе побеждает сильных ребят»

Петр Ян высказался о возвращении Жозе Альдо в UFC

«То, что делает Альдо… я не знаю, что-то им движет. Возможно, внутреннее желание или необходимость бытия.

То, что он делает, удивляет. Он побеждает сильных ребят, проспектов. Показывает и доказывает признание топ-бойца.

Буду ли я драться до 37, как это делает Альдо? Сложно сказать, но не хотелось бы в этом возрасте делать такую работу и на таком уровне.

Этот спорт требует того, чтобы ты был погружен полностью, нужно тренироваться 10-12 раз в неделю. А когда есть семья и дети, появляется много отвлекающих факторов», − сказал боец легчайшего веса UFC Петр Ян.

Напомним, что в мае-2024 Жозе Альдо вернулся в октагон впервые с 2022 года и победил Джонатана Мартинеса.

Ян − о бое с Фигейредо: «Сейчас идут переговоры, ноябрь или декабрь»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: «Ушатайка»
легчайший вес
logoUFC
logoMMA
logoЖозе Альдо
logoПетр Ян
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