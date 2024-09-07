Ян − о бое с Фигейредо: «Сейчас идут переговоры, ноябрь или декабрь»

Петр Ян назвал примерную дату боя с Дейвисоном Фигейредо

«Я изъявил желание подраться в декабре, но переговоры сейчас идут, когда это будет − ноябрь или декабрь. Ждем информацию от UFC.

В топ-5 почти все ребята заняты, плюс Фигейредо побил многих ребят, с которыми я хотел подраться. Интересный соперник, бывший чемпион, поэтому это интересный бой», − сказал боец легчайшего веса UFC Петр Ян .

Петр Ян обратился к Дейвисону Фигейредо: «Где ты?»

Петр Ян начал подготовку к следующему бою: «Ждем новостей»