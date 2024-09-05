Петр Ян обратился к Дейвисону Фигейредо: «Где ты?»
Петр Ян вызвал Дейвисона Фигейредо на бой
«Пора встряхнуть дивизион. Где ты, Дейвисон Фигейредо?» − написал в соцсетях боец легчайшего веса UFC Петр Ян.
Напомним, что последний раз Ян дрался в марте-2024, когда победил Суна Ядуна. Фигейредо в августе-2024 победил Марлона Веру.
Петр Ян начал подготовку к следующему бою: «Ждем новостей»
Фигейредо – о возможном поединке с Яном: «Это один из вариантов»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер Петра Яна
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