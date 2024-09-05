Петр Ян обратился к Дейвисону Фигейредо: «Где ты?»

Петр Ян вызвал Дейвисона Фигейредо на бой

«Пора встряхнуть дивизион. Где ты, Дейвисон Фигейредо ?» − написал в соцсетях боец легчайшего веса UFC Петр Ян .

Напомним, что последний раз Ян дрался в марте-2024, когда победил Суна Ядуна. Фигейредо в августе-2024 победил Марлона Веру.

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