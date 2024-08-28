Ян – о следующем поединке: «Хочу подраться с Фигейредо на последнем турнире года»

Петр Ян рассказал, когда планирует провести следующий поединок

«Хочу подраться на последнем турнире этого года. Соперник? Дейвисон Фигейредо », – написал в социальных сетях бывший чемпион UFC в легчайшем весе.

В марте Ян (17-5) выиграл у Суна Ядуна единогласным решением судей. В первом раунде боя он получил разрыв передней крестообразной связки.

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