Хавьер Мендес: «Бой Махачева с Конором – наша с Хабибом мечта»

Хавьер Мендес хочет, чтобы Махачев подрался с Макгрегором.

«Конор много болтает и часто сплетничает про Ислама. В этом есть плюсы, потому что Конора либо обожают, либо ненавидят. Так или иначе, каждый хочет увидеть бой с ним.

Лично я хотел бы посмотреть, как Ислам его побьет. Для нас с Хабибом [Нурмагомедовым] нет лучшего боя», – заявил Хавьер Мендес.

Махачев – о Коноре: «Кажется, он проводит тренировочный лагерь в ночном клубе»

Конор − о бое Махачева и Порье: «Думаю, Дастин нокаутирует его»