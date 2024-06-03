Хавьер Мендес: «Бой Махачева с Конором – наша с Хабибом мечта»

Теги UFC MMA Конор Макгрегор Хавьер Мендес Ислам Махачев Бокс/MMA/UFC

Хавьер Мендес хочет, чтобы Махачев подрался с Макгрегором.

«Конор много болтает и часто сплетничает про Ислама. В этом есть плюсы, потому что Конора либо обожают, либо ненавидят. Так или иначе, каждый хочет увидеть бой с ним.

Лично я хотел бы посмотреть, как Ислам его побьет. Для нас с Хабибом [Нурмагомедовым] нет лучшего боя», – заявил Хавьер Мендес.

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4 комментария
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Каким бы односторонним этот бой не казался, как бы не хейтили Конора, все мы в глубине души хотим посмотреть на это)
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как так, он же никому не интересен
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Какой интерес Исламу быть алкаша и нарика Конор через пару минут сам устанет
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