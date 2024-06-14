Хавьер Мендес: «Хабиб продолжит секундировать Махачева»

Хавьер Мендес заявил, что Хабиб продолжит секундировать Ислама Махачева.

«Я спросил , собирается ли он секундировать в будущем. Он сказал: «Да, я буду помогать и другим топовым бойцам». Так что он продолжит делать это. Хабиб никогда не говорил, что перестанет секундировать парней.

Он просто хотел проводить больше времени с семьей. Он будет в углу Махачева во всех следующих поединках. Я очень рад, что такой прекрасный человек будет рядом», – сказал тренер .

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