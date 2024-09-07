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Тренер Махачева − о бое с Царукяном: «Рука Ислама еще не восстановилась. Не вижу, что они подерутся в декабре»

Ислам Махачев не вернется в клетку в 2024 году

«Жду, когда Ислам вылечится. Не думаю, что его рука восстановилась. Насколько я знаю, сейчас он не тренируется, поэтому не вижу, что он состоится в декабре.

Это возможно, но я так не думаю. Может ли он пройти в январе? Да, думаю, что в январе-феврале. Арман должен стать следующим соперником Махачева», − сказал тренер Ислама Махачева Хавьер Мендес.

Напомним, что в последний раз Ислам Махачев дрался в июне-2024, когда задушил Дастина Порье.

Усман Нурмагомедов: «Конечно, Джонс – легенда. Но Махачев – настоящий король рейтинга P4P»

«Многие считают, что он проиграл парню из более низкой категории». Уайт объяснил, почему Махачев не должен возглавлять рейтинг P4P

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: «Ушатайка»
logoUFC
logoMMA
легкий вес (MMA)
logoХавьер Мендес
logoИслам Махачев
logoАрман Царукян
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