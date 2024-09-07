Тренер Махачева − о бое с Царукяном: «Рука Ислама еще не восстановилась. Не вижу, что они подерутся в декабре»
Ислам Махачев не вернется в клетку в 2024 году
«Жду, когда Ислам вылечится. Не думаю, что его рука восстановилась. Насколько я знаю, сейчас он не тренируется, поэтому не вижу, что он состоится в декабре.
Это возможно, но я так не думаю. Может ли он пройти в январе? Да, думаю, что в январе-феврале. Арман должен стать следующим соперником Махачева», − сказал тренер Ислама Махачева Хавьер Мендес.
Напомним, что в последний раз Ислам Махачев дрался в июне-2024, когда задушил Дастина Порье.
Усман Нурмагомедов: «Конечно, Джонс – легенда. Но Махачев – настоящий король рейтинга P4P»
«Многие считают, что он проиграл парню из более низкой категории». Уайт объяснил, почему Махачев не должен возглавлять рейтинг P4P
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: «Ушатайка»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости