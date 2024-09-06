Усман Нурмагомедов и Шаблий сделали вес перед титульным боем в Сан-Диего
Усман Нурмагомедов и Александр Шаблий сделали вес перед титульным боем
На церемонии взвешивания бойцы уложились в лимит легкого дивизиона, показав на весах одинаковые цифры – 70,2 кг.
Поединок между Нурмагомедовым и Шаблием состоится в ночь на 8 сентября и возглавит турнир Bellator Champions Series, который пройдет в Сан-Диего, штат Калифорния.
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Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Bellator
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