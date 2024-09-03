Усман Нурмагомедов дал прогноз на бой с Шаблием: «Буду избивать его пять раундов»
Усман Нурмагомедов уверен в доминирующей победе над Александром Шаблием
«Думаю, что буду избивать этого парня все пять раундов. У вас будет возможность посмотреть на это. Наслаждайтесь», − сказал чемпион Bellator в легком весе Усман Нурмагомедов, который в ночь на 8 сентября подерется с Александром Шаблием.
Шаблий – о поединке с Нурмагомедовым: «Я настроен закопать «нолик» Усмана. Вопрос судейства меня не волнует – они всегда найдут оправдание»
Усман Нурмагомедов: «Надеюсь, что Хабиб наденет на меня пояс после боя с Шаблием»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: MMA Junkie
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