Усман Нурмагомедов дал прогноз на бой с Шаблием: «Буду избивать его пять раундов»

Усман Нурмагомедов уверен в доминирующей победе над Александром Шаблием

«Думаю, что буду избивать этого парня все пять раундов. У вас будет возможность посмотреть на это. Наслаждайтесь», − сказал чемпион Bellator в легком весе Усман Нурмагомедов , который в ночь на 8 сентября подерется с Александром Шаблием .

Шаблий – о поединке с Нурмагомедовым: «Я настроен закопать «нолик» Усмана. Вопрос судейства меня не волнует – они всегда найдут оправдание»

Усман Нурмагомедов: «Надеюсь, что Хабиб наденет на меня пояс после боя с Шаблием»