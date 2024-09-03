Усман Нурмагомедов: «Надеюсь, что Хабиб наденет на меня пояс после боя с Шаблием»

Усман Нурмагомедов рассказал о роли Хабиба Нурмагомедова в его карьере

«Он всегда был в моем углу. Даже когда его не было рядом, он между раундами звонил в угол и говорил, что нужно делать.

Люди думают, что он ушел из боев, но мы продолжали общаться. Он взял немного времени на отдых с семьей, но теперь он с нами.

Я счастлив. Надеюсь, что Хабиб наденет на меня пояс. Я так на это надеюсь», − сказал чемпион Bellator в легком весе Усман Нурмагомедов , который в ночь на 8 сентября подерется с Александром Шаблием .

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