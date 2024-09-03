Усман Нурмагомедов: «Надеюсь, что Хабиб наденет на меня пояс после боя с Шаблием»
Усман Нурмагомедов рассказал о роли Хабиба Нурмагомедова в его карьере
«Он всегда был в моем углу. Даже когда его не было рядом, он между раундами звонил в угол и говорил, что нужно делать.
Люди думают, что он ушел из боев, но мы продолжали общаться. Он взял немного времени на отдых с семьей, но теперь он с нами.
Я счастлив. Надеюсь, что Хабиб наденет на меня пояс. Я так на это надеюсь», − сказал чемпион Bellator в легком весе Усман Нурмагомедов, который в ночь на 8 сентября подерется с Александром Шаблием.
Шаблий − о стиле Усмана: «Школа тайского бокса, бьет ногами больше, чем Хабиб»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: MMA Junkie
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