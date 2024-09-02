Шаблий – о поединке с Нурмагомедовым: «Я настроен закопать «нолик» Усмана. Вопрос судейства меня не волнует – они всегда найдут оправдание»
Александр Шаблий объяснил, почему не рассчитывает на победу решением судей
«Как отсутствие поражений у Усмана Нурмагомедова может влиять на судей? Я не знаю. На них могут давить личные симпатии и антипатии. Субъективно. После моего боя с Эдуардом Вартаняном вопрос судейства для меня всегда остается открытым.
У каждого судьи своя система подсчета, и он всегда найдет оправдание оценке. Я настроен закопать «нолик» Усмана в Сан-Диего. Меня это никак не волнует», – заявил боец Bellator Александр Шаблий.
Александр Шаблий: «Преувеличивать силы Усмана и Вартаняна не хочу. Разные бойцы. Ничего удивительного для меня»
Усман Нурмагомедов − о положительной допинг-пробе в 2023 году: «Мне плевать на критику. Я знаю, что не принимал стероиды»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: MMA Metaratings
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