Шаблий – о поединке с Нурмагомедовым: «Я настроен закопать «нолик» Усмана. Вопрос судейства меня не волнует – они всегда найдут оправдание»

Александр Шаблий объяснил, почему не рассчитывает на победу решением судей

«Как отсутствие поражений у Усмана Нурмагомедова может влиять на судей? Я не знаю. На них могут давить личные симпатии и антипатии. Субъективно. После моего боя с Эдуардом Вартаняном вопрос судейства для меня всегда остается открытым.

У каждого судьи своя система подсчета, и он всегда найдет оправдание оценке. Я настроен закопать «нолик» Усмана в Сан-Диего. Меня это никак не волнует», – заявил боец Bellator Александр Шаблий .

Александр Шаблий: «Преувеличивать силы Усмана и Вартаняна не хочу. Разные бойцы. Ничего удивительного для меня»

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