Нурмагомедов и Шаблий устроили первую битву взглядов в Сан-Диего

Усман Нурмагомедов и Александр Шаблий устроили битву взглядов

В ночь на 8 сентября в Сан-Диего (Калифорния) состоится турнир Bellator, в главном бою которого пройдет поединок за титул в легком весе между Усманом Нурмагомедовым и Александром Шаблием .

За несколько дней до боя бойцы встретились и поучаствовали в битве взглядов.

Усман Нурмагомедов дал прогноз на бой с Шаблием: «Буду избивать его пять раундов»

Усман Нурмагомедов − о будущем: «Мне нравится в Bellator, но посмотрим, что будет дальше»