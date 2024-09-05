Нурмагомедов и Шаблий устроили первую битву взглядов в Сан-Диего
Усман Нурмагомедов и Александр Шаблий устроили битву взглядов
В ночь на 8 сентября в Сан-Диего (Калифорния) состоится турнир Bellator, в главном бою которого пройдет поединок за титул в легком весе между Усманом Нурмагомедовым и Александром Шаблием.
За несколько дней до боя бойцы встретились и поучаствовали в битве взглядов.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Bellator
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