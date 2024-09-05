  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
Фото
0

Нурмагомедов и Шаблий устроили первую битву взглядов в Сан-Диего

Усман Нурмагомедов и Александр Шаблий устроили битву взглядов

В ночь на 8 сентября в Сан-Диего (Калифорния) состоится турнир Bellator, в главном бою которого пройдет поединок за титул в легком весе между Усманом Нурмагомедовым и Александром Шаблием.

За несколько дней до боя бойцы встретились и поучаствовали в битве взглядов.

Усман Нурмагомедов дал прогноз на бой с Шаблием: «Буду избивать его пять раундов»

Усман Нурмагомедов − о будущем: «Мне нравится в Bellator, но посмотрим, что будет дальше»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Bellator
logoMMA
легкий вес (MMA)
logoBellator
logoУсман Нурмагомедов
logoАлександр Шаблий
Нурмаговедов - Шаблий
Рекомендуем
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Усман Нурмагомедов: «Надеюсь, что Хабиб наденет на меня пояс после боя с Шаблием»
13 сентября, 10:48
Шаблий − о стиле Усмана: «Школа тайского бокса, бьет ногами больше, чем Хабиб»
23 сентября, 09:49
Хабиб − об Усмане перед боем с Шаблием: «Готовимся как никогда»
120 августа, 18:33
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Хабиб − Умару: «В претендентской гонке с тобой всего четыре-пять человек. Будешь слабым − выйдешь оттуда»
50 минут назад
Комментатор Джон Аник − о титульном бое в полусреднем весе: «В UFC согласны, что Рахмонов − претендент, но проблема не в Мухаммаде»
2сегодня, 07:32
Александр Шаблий: «UFC стал для меня не очень актуален – туда попадают не только за спортивные заслуги»
5вчера, 18:10
Мераб – о критике со стороны Уайта: «Опубликовал фото сечки, потому что ничего не скрываю от подписчиков. Я так живу»
8вчера, 17:50
Роберт Уиттакер: «Победа над Чимаевым докажет, что я лучший средневес мира»
9вчера, 16:50
Эдди Хирн: «Думаю, Кроуфорд завязал с боями. Канело – единственный, ради кого он снова выйдет на ринг»
3вчера, 15:35
Бриедис объяснил, почему хотел подраться с Полом: «Блогеры зарабатывают больше боксеров. Люди любят интриги, расследования»
3вчера, 14:20
Шаблий – об Усмане Нурмагомедове: «У него бывают необдуманные поступки. Какие‑то препараты принять, полицейского сбить»
3вчера, 13:55
На Троекуровском кладбище открыли памятник Борису Лагутину
1вчера, 13:20Фото
Костя Цзю: «Муртазалиев – хороший соперник для Тима. Но жаль, что он будет боксировать против своего»
8вчера, 11:55
Ко всем новостям
Последние новости
Николай Валуев: «Для МОК тройные стандарты – давно норма их работы»
531 июля, 11:34
Харитонов − об обвинениях Емельяненко в алкоголизме: «Где меня пьяным видели? Разве что на день рождения пару стопок выпиваю»
114 июля, 17:12
Конор сделал ставку на финал Евро-2024: «Испания победит 3:1»
1014 июля, 16:37
Конор о выходе Испании в полуфинал Евро: «Да! Мы только и делаем, что срываем банк!»
195 июля, 19:45
Экс-чемпион UFC Прохазка посетил финальный матч ЧМ по хоккею: «Вперед, Чехия!»
427 мая, 11:49Фото
Стример Папич о бое Усика и Фьюри: «Победа в одну калитку в самом, пожалуй, гнилом виде спорта»
19 мая, 18:40Игры
Неймар приехал на арену в Эр-Рияде, где подерутся Фьюри и Усик
818 мая, 21:12
Джеррард приехал на арену в Эр-Рияде, где подерутся Фьюри и Усик
1118 мая, 18:44Фото
EA платит бойцам UFC за использование внешности в игре в зависимости от их популярности
11 мая, 20:22Игры
Стример IShowSpeed ударил по камере после RKO от Рэнди Ортона в WWE 2K24: «Опять это дерьмо!»
14 апреля, 07:55Видео