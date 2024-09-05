Конор намерен баллотироваться в президенты Ирландии в 2025 году: «Нам нужен активный руководитель. Я − единственный логичный выбор»

Конор Макгрегор заявил о желании стать президентом Ирландии

«В должности президента у меня будет право созывать Дойл [нижняя палата парламента в Ирландии], а также распускать его.

Так что, как я говорил ранее, у меня будут все ответы, которые народ Ирландии пытается получить от этих грабителей, разрушителей семейных традиций и гонителей малого бизнеса.

Эти шарлатаны, занимающие руководящие посты, будут призваны к ответственности нашим народом. И я это сделаю.

Мне ничего не останется, кроме как распустить Дойл. Народ Ирландии заслуживает ответов. Это неоспоримо, таковой будет моя власть как президента.

Ирландии нужен активный президент, которого нанял народ. Это я. Я − единственный логичный выбор. 2025 год грядет», − написал в соцсетях бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор .

С 2011 года пост президента Ирландии занимает Майкл Хиггинс, чей второй семилетний срок завершается в 2025 году. Президент в Ирландии не занимается осуществлением исполнительной власти, но имеет право созывать и распускать парламент, а также утверждать кандидатуру премьер-министра, который де-факто руководит страной.

Баллотироваться на пост президента Ирландии имеет право любой гражданин, достигший 35-летия.

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