Шавкат Рахмонов: «Не верю, что Конор может получить титульник, если выиграет следующий бой. UFC сделает все правильно»
Шавкат Рахмонов не верит, что Конор Макгрегор получит титульник в случае победы
«Честно говоря, я даже не думаю о том, будет ли Конор драться. Меня не беспокоит его следующий бой.
Он давно тренируется, но все никак не выйдет в октагон. Я не думаю, что даже его победа что-то изменит. У него будет лишь один бой за три года.
Понимаю, что он большая звезда, но я не думаю, что он может получить титульник. UFC – самая справедливая организация, поэтому я верю, что они сделают все правильно», – заявил боец UFC Шавкат Рахмонов.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал MMAFightingonSBN
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