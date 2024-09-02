Шавкат Рахмонов: «Не верю, что Конор может получить титульник, если выиграет следующий бой. UFC сделает все правильно»

Шавкат Рахмонов не верит, что Конор Макгрегор получит титульник в случае победы

«Честно говоря, я даже не думаю о том, будет ли Конор драться. Меня не беспокоит его следующий бой.

Он давно тренируется, но все никак не выйдет в октагон. Я не думаю, что даже его победа что-то изменит. У него будет лишь один бой за три года.

Понимаю, что он большая звезда, но я не думаю, что он может получить титульник. UFC – самая справедливая организация, поэтому я верю, что они сделают все правильно», – заявил боец UFC Шавкат Рахмонов .

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