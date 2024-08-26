Хабиб Нурмагомедов: «Оказавшись в клетке с Конором, я пытался задеть Уайта. Кричал: «Сегодня ты его не защитишь!» Но Дана не слышал»

Хабиб Нурмагомедов дразнил Дану Уайта перед боем с Конором.

«Помню, что когда закрылась клетка октагона, я посмотрел на Дану Уайта и сказал: «Сегодня ты не сможешь защитить Конора Макгрегора!»

Дана не услышал меня и спросил: «Что?» Я повторил, но он так и не понял. После боя мы поговорили. Это был очень эмоциональный момент для меня, потому что я хотел «укусить» его сердце. Бывает же просто, когда хочешь кого-то задеть», – признался экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

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