Хабиб Нурмагомедов: «Оказавшись в клетке с Конором, я пытался задеть Уайта. Кричал: «Сегодня ты его не защитишь!» Но Дана не слышал»

Теги UFC Дана Уайт MMA Хабиб Нурмагомедов Конор Макгрегор Бокс/MMA/UFC

Хабиб Нурмагомедов дразнил Дану Уайта перед боем с Конором.

«Помню, что когда закрылась клетка октагона, я посмотрел на Дану Уайта и сказал: «Сегодня ты не сможешь защитить Конора Макгрегора

Дана не услышал меня и спросил: «Что?» Я повторил, но он так и не понял. После боя мы поговорили. Это был очень эмоциональный момент для меня, потому что я хотел «укусить» его сердце. Бывает же просто, когда хочешь кого-то задеть», – признался экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

Уайт − о раскрутке боя Хабиба и Конора: «СМИ нещадно критиковали меня за использование кадров нападения на автобус»

Уайт – о драке после боя Хабиба и Конора: «Это не пошло нам на пользу»

Материалы по теме

13 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
всем уже порядком надоели эти мемуары с двух сторон
+22
0
+22
умные мысли преследовали его, но он был быстрее
+20
-4
+16
Ответ Arcanar
Комментарий скрыт
мерзко...
+8
-2
+6
Ответ Elkorazon01
На разборки приходят с камерами?
Приходят. Толпой ловят одного двоих и прессуют на камеру, а потом понтуются этим в соцсетях. Или по классике "это другое"?)
+1
0
+1
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ Arcanar
Комментарий скрыт
Комментарий удален модератором
Ответ Arcanar
Комментарий скрыт
так только дикари делают... это омерзительно
+2
-2
0
Ответ Валерий Золотарев
Комментарий удален модератором
На разборки приходят с камерами?
0
0
0
Ответ Elkorazon01
Лобов один был что ли? 😂😂😂
Читать не умеешь чтоли? Иди пожалуйся модератору
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий