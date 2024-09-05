Белал Мухаммад: «Не забывайте, что Конор Макгрегор не побеждает четыре года и он отстой»
Белал Мухаммад пошутил над Конором Макгрегором в соцсетях
«Я знаю, что все взволнованы тем, что скоро начнется сезон НФЛ, но не позволяйте себе забывать тот факт, что Конор Макгрегор не выигрывает уже четыре года и он отстой», − написал в соцсетях чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад.
Напомним, что в последний раз Конор Макгрегор дрался в июле-2021, когда сломал ногу в бою с Дастином Порье. Последняя победа Макгрегора состоялась зимой-2020, когда в первом раунде нокаутировал Дональда Серроне.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер Белала Мухаммада
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