Белал Мухаммад: «Не забывайте, что Конор Макгрегор не побеждает четыре года и он отстой»

Белал Мухаммад пошутил над Конором Макгрегором в соцсетях

«Я знаю, что все взволнованы тем, что скоро начнется сезон НФЛ, но не позволяйте себе забывать тот факт, что Конор Макгрегор не выигрывает уже четыре года и он отстой», − написал в соцсетях чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад .

Напомним, что в последний раз Конор Макгрегор дрался в июле-2021, когда сломал ногу в бою с Дастином Порье. Последняя победа Макгрегора состоялась зимой-2020, когда в первом раунде нокаутировал Дональда Серроне.

Чейл Соннен: «У меня есть информация, что Конор и Чендлер подерутся в январе»

Майкл Чендлер: «Мой внутренний голос говорит, что я не заслуживаю боя с Конором»