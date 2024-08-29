Дана Уайт: «У нас есть новости о Коноре, Оливейре и Чендлере»

Дана Уайт высказался о Коноре Макгрегоре, Чарльзе Оливейре и Майкле Чендлере

«У нас есть новости о Коноре , о Чарльзе Оливейре , о Майкле Чендлере , есть новости о Максе Холлоуэе. Все эти хорошие вести скоро будут обнародованы», − сказал президент UFC Дана Уайт .

Хабиб Нурмагомедов: «Оказавшись в клетке с Конором, я пытался задеть Уайта. Кричал: «Сегодня ты его не защитишь!» Но Дана не слышал»

Мэтт Браун: «Чендлер может пожалеть, что так долго ждет Конора. Жизнь только одна»