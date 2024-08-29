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Дана Уайт: «У нас есть новости о Коноре, Оливейре и Чендлере»

Дана Уайт высказался о Коноре Макгрегоре, Чарльзе Оливейре и Майкле Чендлере

«У нас есть новости о Коноре, о Чарльзе Оливейре, о Майкле Чендлере, есть новости о Максе Холлоуэе. Все эти хорошие вести скоро будут обнародованы», − сказал президент UFC Дана Уайт.

Хабиб Нурмагомедов: «Оказавшись в клетке с Конором, я пытался задеть Уайта. Кричал: «Сегодня ты его не защитишь!» Но Дана не слышал»

Мэтт Браун: «Чендлер может пожалеть, что так долго ждет Конора. Жизнь только одна»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: инстаграм Даны Уайта
logoUFC
logoДана Уайт
logoMMA
logoМайкл Чендлер
logoКонор Макгрегор
logoЧарльз Оливейра
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