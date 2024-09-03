Рахмонов − о бое с Конором: «Кто бы отказался?»

Шавкат Рахмонов заявил, что заинтересован в бое с Конором Макгрегором

«Кто бы отказался от боя с Конором Макгрегором прямо сейчас. Но, честно говоря, я даже не думаю об этом сейчас.

Для меня в настоящий момент главное − добраться до пояса. Я сосредоточен на этом», − сказал полусредневес UFC Шавкат Рахмонов .

Камил Гаджиев: «Если Махачев поднимется в средний дивизион, то не для Рахмонова. Этот бой возможен, если Шавкат победит Белала»

Шавкат Рахмонов: «Не верю, что Конор может получить титульник, если выиграет следующий бой. UFC сделает все правильно»