  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
0

Рахмонов − о бое с Конором: «Кто бы отказался?»

Шавкат Рахмонов заявил, что заинтересован в бое с Конором Макгрегором

«Кто бы отказался от боя с Конором Макгрегором прямо сейчас. Но, честно говоря, я даже не думаю об этом сейчас.

Для меня в настоящий момент главное − добраться до пояса. Я сосредоточен на этом», − сказал полусредневес UFC Шавкат Рахмонов.

Камил Гаджиев: «Если Махачев поднимется в средний дивизион, то не для Рахмонова. Этот бой возможен, если Шавкат победит Белала»

Шавкат Рахмонов: «Не верю, что Конор может получить титульник, если выиграет следующий бой. UFC сделает все правильно»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: MMA Fighting
logoUFC
logoMMA
logoКонор Макгрегор
logoШавкат Рахмонов
Рекомендуем
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Чейл Соннен: «У меня есть информация, что Конор и Чендлер подерутся в январе»
2вчера, 08:54
Мухаммад ответил Рахмонову: «Избирательная память? Кто пишет за тебя в соцсетях?»
141 сентября, 13:11
Рахмонов – Мухаммаду: «У тебя избирательная память или ты просто забыл, что не дрался 14 месяцев до титульника?»
11 сентября, 12:10
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Мухаммад хочет драться с Усманом: «У него еще есть порох. Все забыли, как он принял бой с Хамзатом за неделю до турнира»
2сегодня, 07:48
Саламов − о бое с Биволом: «Если бы мы снова подрались, я бы победил»
4сегодня, 07:43
Белью – о Джойсе: «Ему нужно заканчивать. Он слишком медленный и предсказуемый – может произойти несчастный случай»
3вчера, 18:01
Турки Аль эш-Шейх хочет создать боксерскую суперлигу
7вчера, 17:11
Шавкат Рахмонов: «Не верю, что Конор может получить титульник, если выиграет следующий бой. UFC сделает все правильно»
8вчера, 15:50
Турки Аль эш-Шейх: «Сделаю все, чтобы организовать реванш Бивола и Бетербиева. Потом хочу увидеть бой победителя с Бенавидесом»
3вчера, 14:18
Кайо Борральо: «Я уже три раза вызывал Дрикуса. Он говорил, что мы поговорим после двух моих побед. Их уже четыре»
2вчера, 14:03
Турки Аль эш-Шейх хочет снизить стоимость PPV-трансляций боксерских турниров: «Цена высокая, поэтому люди выбирают нелегальный просмотр. Мы снизим цены на бой Бивол – Бетербиев»
7вчера, 13:16
Группа Oasis может выступить на вечере бокса, который возглавит бой Дюбуа – Джошуа
20вчера, 12:29
Кайла Харрисон: «Нуньес должна прекратить нести всякое дерьмо про мою команду»
1вчера, 12:13
Ко всем новостям
Последние новости
Николай Валуев: «Для МОК тройные стандарты – давно норма их работы»
531 июля, 11:34
Харитонов − об обвинениях Емельяненко в алкоголизме: «Где меня пьяным видели? Разве что на день рождения пару стопок выпиваю»
114 июля, 17:12
Конор сделал ставку на финал Евро-2024: «Испания победит 3:1»
1014 июля, 16:37
Конор о выходе Испании в полуфинал Евро: «Да! Мы только и делаем, что срываем банк!»
195 июля, 19:45
Экс-чемпион UFC Прохазка посетил финальный матч ЧМ по хоккею: «Вперед, Чехия!»
427 мая, 11:49Фото
Стример Папич о бое Усика и Фьюри: «Победа в одну калитку в самом, пожалуй, гнилом виде спорта»
19 мая, 18:40Игры
Неймар приехал на арену в Эр-Рияде, где подерутся Фьюри и Усик
818 мая, 21:12
Джеррард приехал на арену в Эр-Рияде, где подерутся Фьюри и Усик
1118 мая, 18:44Фото
EA платит бойцам UFC за использование внешности в игре в зависимости от их популярности
11 мая, 20:22Игры
Стример IShowSpeed ударил по камере после RKO от Рэнди Ортона в WWE 2K24: «Опять это дерьмо!»
14 апреля, 07:55Видео