Рахмонов − о бое с Конором: «Кто бы отказался?»
Шавкат Рахмонов заявил, что заинтересован в бое с Конором Макгрегором
«Кто бы отказался от боя с Конором Макгрегором прямо сейчас. Но, честно говоря, я даже не думаю об этом сейчас.
Для меня в настоящий момент главное − добраться до пояса. Я сосредоточен на этом», − сказал полусредневес UFC Шавкат Рахмонов.
Камил Гаджиев: «Если Махачев поднимется в средний дивизион, то не для Рахмонова. Этот бой возможен, если Шавкат победит Белала»
Шавкат Рахмонов: «Не верю, что Конор может получить титульник, если выиграет следующий бой. UFC сделает все правильно»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: MMA Fighting
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