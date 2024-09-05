Уайт не согласен с Турки, что стоимость PPV нужно снижать: «Мы знаем, как бороться с пиратством»

Дана Уайт не собирается снижать стоимость платных трансляций турниров UFC

«Поверьте мне, мы точно знаем, как бороться с пиратством. Я не буду подробно рассказывать вам о том, что мы делаем на каждом ивенте, но мы жестком боремся с пиратами.

Вы видели, как несколько лет назад мы начали преследовать людей в судебном порядке. Вот так нужно это делать − преследовать людей за воровство. Вот так», − сказал президент UFC Дана Уайт .

Напомним, что текущая стоимость платной трансляции номерного турнира UFC − 80 долларов.

Турки Аль эш-Шейх хочет снизить стоимость PPV-трансляций боксерских турниров: «Цена высокая, поэтому люди выбирают нелегальный просмотр. Мы снизим цены на бой Бивол – Бетербиев»

Уайт считает, что рейтинг P4P должен составлять ИИ: «C нетерпением жду этого дня»