Уайт не согласен с Турки, что стоимость PPV нужно снижать: «Мы знаем, как бороться с пиратством»
Дана Уайт не собирается снижать стоимость платных трансляций турниров UFC
«Поверьте мне, мы точно знаем, как бороться с пиратством. Я не буду подробно рассказывать вам о том, что мы делаем на каждом ивенте, но мы жестком боремся с пиратами.
Вы видели, как несколько лет назад мы начали преследовать людей в судебном порядке. Вот так нужно это делать − преследовать людей за воровство. Вот так», − сказал президент UFC Дана Уайт.
Напомним, что текущая стоимость платной трансляции номерного турнира UFC − 80 долларов.
Турки Аль эш-Шейх хочет снизить стоимость PPV-трансляций боксерских турниров: «Цена высокая, поэтому люди выбирают нелегальный просмотр. Мы снизим цены на бой Бивол – Бетербиев»
Уайт считает, что рейтинг P4P должен составлять ИИ: «C нетерпением жду этого дня»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: MMA Junkie
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