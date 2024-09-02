Турки Аль эш-Шейх хочет снизить стоимость PPV-трансляций боксерских турниров: «Цена высокая, поэтому люди выбирают нелегальный просмотр. Мы снизим цены на бой Бивол – Бетербиев»
«Когда я вижу высокую стоимость трансляции турнира, то понимаю, что многие люди посмотрят бой нелегально. Это не полезно для бокса и платформы.
Я буду настаивать на том, чтобы наш сезон Эр-Рияда стоил меньше £20 в Англии и $20 по всему миру.
Предпочту, чтобы один миллион фанатов подписался и купил трансляцию за £20, чем менее 500 тысяч человек потратят по £40. Цена высокая, поэтому люди выбирают нелегальный просмотр. Дав людям хорошие цены, мы увеличим фанатскую базу.
Поединок Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева можно будет посмотреть за £15 в Великобритании и $15 по всему миру. Это наше решение», – заявил председатель Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль эш-Шейх.
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