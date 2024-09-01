Дана Уайт: «Я с первого дня говорю, что UFC станет самым большим видом спорта в мире. Нет страны, где мы бы не нашли бойца»

Дана Уайт объяснил, почему у UFC так много фанатов

«Я с первого дня говорю, что в итоге UFC станет самым большим видом спорта в мире. Потому что независимо от вашего цвета кожи, страны и языка, в ДНК каждого из нас заложена борьба. Нам это нравится. Это имеет смысл.

Бойцы похожи на обычных людей, поэтому в них верят и за них болеют. В мире нет страны, в которой мы бы не нашли бойца», – заявил президент UFC Дана Уайт .

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