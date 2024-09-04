Уайт считает, что рейтинг P4P должен составлять ИИ: «C нетерпением жду этого дня»
Дана Уайт считает, что рейтинг лучших бойцов промоушена должен составлять ИИ
«Знаете, что самое замечательное в гребаных технологиях? Скоро наступит момент, когда рейтинг будет составлять искусственный интеллект. И это будет великолепный день, черт возьми.
Будет очень круто, когда к этой истории подключится ИИ. Жду этого с нетерпением», – сказал президент UFC Дана Уайт.
«Многие считают, что он проиграл парню из более низкой категории». Уайт объяснил, почему Махачев не должен возглавлять рейтинг P4P
Джонс − о защите Уайта в СМИ: «Благодарен боссу за эти слова»
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: ютуб-канал UFC
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