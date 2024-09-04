Уайт – о планах Перейры вернуться в средний вес: «Он готов драться с кем угодно. Чертов безумец»
Дана Уайт высказался о планах Алекса Перейры вернуться в средний вес
«Этот парень – чертов безумец. Он может подняться в весе, может спуститься. Именно поэтому люди и любят его. Перейра готов драться с кем угодно – и мне это нравится. Позволим ли мы ему сделать это? Я не знаю.
Но у матчмейкеров появился еще один бой, который можно организовать. Теперь у нас много вариантов – это проблема, но в хорошем смысле этого слова», – сказал президент UFC Дана Уайт.
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Опубликовано: Артем Шашура
Источник: MMA Fighting
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