Фергюсон обратился к фанатам: «У меня есть интересные новости, ожидайте»

Тони Фергюсон обратился с анонсом к фанатам

«Всем привет, у меня есть несколько очень интересных новостей, они будут совсем скоро. Пока ничего не могу сказать, ожидайте. Только чемпионское дерьмо!» − написал в соцсетях боец UFC Тони Фергюсон .

Фергюсон ответил Хабибу: «Лаки-панч? Какой же ты ссыкун и трус, Хабибер, 29-1, только чемпионское дерьмо»

Хабиб ответил Фергюсону: «Наслаждайся жизнью и семьей, а спорт оставь молодым»