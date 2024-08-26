Алджамейн Стерлинг: «Было бы интересно посмотреть бой праймовых Хабиба и Фергюсона. Но да, думаю, что стиль Хабиба слишком сложный для Тони»

Алджамейн Стерлинг оценил шансы Хабиба в потенциальном бою с Фергюсоном.

«Мне было интересно, мог ли безумный стиль Тони Фергюсона устроить хаос в бою с Хабибом на пике формы.

Согласен с Нурмагомедовым. Его стиль кажется очень сложным для Тони. Бой, который мы не увидим», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Алджамейн Стерлинг.

Ранее Хабиб заявил, что Фергюсон может победить его только лаки-панчем.

Хабиб – о Фергюсоне: «Один из лучших, кто когда-либо дрался в UFC. Ему всего 40 лет – жизнь только началась»

Хабиб – о несостоявшемся бое против Фергюсона: «Иногда мы строим планы, но у Всевышнего свои»