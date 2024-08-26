Алджамейн Стерлинг: «Было бы интересно посмотреть бой праймовых Хабиба и Фергюсона. Но да, думаю, что стиль Хабиба слишком сложный для Тони»

Теги UFC MMA Хабиб Нурмагомедов Тони Фергюсон Алджамейн Стерлинг Бокс/MMA/UFC

Алджамейн Стерлинг оценил шансы Хабиба в потенциальном бою с Фергюсоном.

«Мне было интересно, мог ли безумный стиль Тони Фергюсона устроить хаос в бою с Хабибом на пике формы.

Согласен с Нурмагомедовым. Его стиль кажется очень сложным для Тони. Бой, который мы не увидим», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Алджамейн Стерлинг.

Ранее Хабиб заявил, что Фергюсон может победить его только лаки-панчем.

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10 комментариев
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Ответ Всеволод Бобров
Оливейра вообще не уровня Тони
Чемпионство и две защиты пояса с досрочными победами с тобой не согласятся. А, да, чуть не забыл, он же ему проиграл
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Даже этот оскароносец все понимает. Бой пикового Оливейры и пикового Махачева всем показал, что бы было в бою Тони и Хабиба.
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Очень адекватное и взвешенное мнение от человека, который в этом виде спорта увидел и испытал практически все. Это не от местных типа экспертов слышать про трусливого Хабиба, вечно бегавшего от неудержимого Тони. Лично мне кажется что этот бой был бы похож на поединок Фергюсон -Ли, с той лишь разницей, что Хабиб на пике был куда выносливее и изощрённые в партере и нанесение уроне на канвасе
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+3
Бой стал бы величайшим, котировался бы как Лоулер Рори.
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Ответ Naprimerno
Чемпионство и две защиты пояса с досрочными победами с тобой не согласятся. А, да, чуть не забыл, он же ему проиграл
Эм, Тони был уже не на пике это раз, а два Оливейра стал чемпионом в удобное время, Тони бил всех кого давали
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Ответ AILD
Если отбросить травмы спортсменов, то по сорванным боям 2:0 в "пользу" Хабиба. Один раз вес не сделал, во втором - не в тот самолет сел. По сути, те времена как раз пик Хабиба. Когда он взял пояс, то дальше бился только на своих условиях: локация, время. Почерк их команды, ну или ген всем известный. Махачев то же как-то слетал в Австралию. Полагаю, таких ошибок он не повторит. А чтобы на коротком с поясом выскакивать, как Перейра, так это вообще сюрреализм.
Слетал и отмудохал номера 1 PFP у него же дома. И который (сразу же предвосхищу возражения перманентных хейтеров дагестанских бойцов) в бою весил на несколько кило больше Махачева. Да, единогласным, не накаутировал, к сожалению. Но потом он это поправил. Или вправил, как правильно? Или встряхнул лампочку🤔 Или вернул к заводским настройкам😉
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Ответ daiv18
Бой стал бы величайшим, котировался бы как Лоулер Рори.
История не знает сослагательного наклонения
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