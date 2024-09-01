Рахмонов – Мухаммаду: «У тебя избирательная память или ты просто забыл, что не дрался 14 месяцев до титульника?»
Шавкат Рахмонов объяснил Белалу Мухаммаду, почему не считает его активным бойцом
«У тебя избирательная память или ты просто забыл, что не дрался 14 месяцев, прежде чем получить титульный бой?» – написал в соцсетях боец UFC Шавкат Рахмонов.
Рахмонов заявил, что был готов подраться с Мухаммадом в октябре: «К сожалению, сам Белал отказался»
Белал ответил Рахмонову: «Я неактивен? У тебя нет боев в 2024 году»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Шавката Рахмонова
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости