Рахмонов – Мухаммаду: «У тебя избирательная память или ты просто забыл, что не дрался 14 месяцев до титульника?»

Шавкат Рахмонов объяснил Белалу Мухаммаду, почему не считает его активным бойцом

«У тебя избирательная память или ты просто забыл, что не дрался 14 месяцев, прежде чем получить титульный бой?» – написал в соцсетях боец UFC Шавкат Рахмонов .

Рахмонов заявил, что был готов подраться с Мухаммадом в октябре: «К сожалению, сам Белал отказался»

Белал ответил Рахмонову: «Я неактивен? У тебя нет боев в 2024 году»