Мухаммад ответил Рахмонову: «Избирательная память? Кто пишет за тебя в соцсетях?»
Белал Мухаммад ответил на критику Шавката Рахмонова
«Избирательная память? Кто пишет за тебя в соцсетях, братан? На казахском языке нет перевода», – написал в соцсетях чемпион UFC Белал Мухаммад.
Рахмонов – Мухаммаду: «У тебя избирательная память или ты просто забыл, что не дрался 14 месяцев до титульника?»
Белал ответил Рахмонову: «Я неактивен? У тебя нет боев в 2024 году»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Белала Мухаммада
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