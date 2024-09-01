Мухаммад ответил Рахмонову: «Избирательная память? Кто пишет за тебя в соцсетях?»

Белал Мухаммад ответил на критику Шавката Рахмонова

«Избирательная память? Кто пишет за тебя в соцсетях, братан? На казахском языке нет перевода», – написал в соцсетях чемпион UFC Белал Мухаммад .

Рахмонов – Мухаммаду: «У тебя избирательная память или ты просто забыл, что не дрался 14 месяцев до титульника?»

Белал ответил Рахмонову: «Я неактивен? У тебя нет боев в 2024 году»