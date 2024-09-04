Иван Штырков: «Раньше мы догадывались, что Анкалаева все время отодвигают. Но сейчас уже издевательство»

Иван Штырков считает, что UFC намеренно не дает Магомеду Анкалаеву титульный бой

«Раньше мы будто догадывались, что Анкалаева все время отодвигают и вставляют палки в колеса. Сейчас уже издевательство в прямом смысле. Да просто скажите честно: «Мы не дадим тебе титульный бой, что бы ты ни сделал».

Человек обретет душевное равновесие, а тут мечта, которая живет. Совсем уже стремно. Они сами не знают, что отморозить. И не дают никаких объяснений. Просто выставляют пары», – сказал боец ММА Иван Штырков .

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