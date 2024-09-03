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Анкалаев отреагировал на желание Перейры драться с дю Плесси: «Алекс, ты такой слабак»

Магомед Анкалаев раскритиковал Алекса Перейру за желание подраться с Магомедом Анкалаевым

«Алекс, ты такой слабак. Ты вызываешь парней из дивизиона ниже и думаешь, что можешь их победить.

Люди не дураки, есть причина, почему ты дерешься с Халилом Раунтри, а не со мной», − написал в соцсетях полутяжеловес UFC Магомед Анкалаев.

Напомним, что в ночь на 6 октября Алекс Перейра подерется с Халилом Раунтри.

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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер Магомеда Анкалаева
logoUFC
logoMMA
полутяжелый вес (MMA)
logoМагомед Анкалаев
logoАлекс Перейра
Халил Раунтри
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