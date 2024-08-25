Анкалаев – о заявлении Перейры, что сам Магомед отказался от боя: «Абсолютная ложь. Это не по-мужски»

Теги UFC MMA Магомед Анкалаев Алекс Перейра Бокс/MMA/UFC

Магомед Анкалаев обвинил Алекса Перейру во лжи.

«Это абсолютная ложь. Не по-мужски», – написал в соцсетях боец UFC Магомед Анкалаев.

Перейра заявил, что Анкалаев сам отказался от их боя: «Магомед не чемпион, но скоро мы встретимся»

Кормье − о положении Анкалаева в UFC: «Магомед кажется очевидным кандидатом на титульник, но он не зарабатывает деньги для компании»

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10 комментариев
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Ответ alexander bakulin
он не про UFC 300 говорил, а про нынешнюю свою ситуацию, почему он с раунтри дерётся, а не с анкалаевым. типа, не очкошник я, а магомед сам отказался. а у вас какая отмазка для бразильского воздухана? обязательный претендент боя не заслуживает, потому что отказался выходить на коротком уведомлении полгода назад? ну да, ну да. перейра опять самый честный и ни от кого не бегает.
Перейра 2 боя на коротке за 3 месяца против двух бывших чемпов, все без шансов досрочки, не отказывается от вызовов, хочет подняться в 3й вес, чтобы сотворить историю meanwhile Магомед Анкалаев - отказался выходить на ЮФС 300, хотя последний раз дрался в январе, и мог подготовиться за те 1.5 месяца, когда стало понятно, что Джонс и Конор не выйдут, начал ставить условия насчет боя в Абу-Даби нынешнему чемпу, хотя медийного веса больше у Бобби Грина, потом начал устанавливать дату на октябрь, грозился уйти после ничьи с Блаховичем(хотя титульник после буллщита не так выпрашивают, смотри историю Ника Диаза), обладает нулевой харизмой, нулевой медийкой, ужасным тренером, который постоянно говорит просто феерически глупые вещи, так еще и наносит в 1.5 раза меньше акц.ударов в минуту чем Перейра, постоянно действует очень аккуратно(за исключением последнего боя с Уокером), оттуда его 0.0 sub.avg, нулевый транзишены в партере(0 попыток улучшения позиций с боя с Куцелабой), соответственно не умеет в позиционный грэпплинг о котором он так много говорит, никогда не рискует в стойке, то есть откровенно унылый боец, который проигрывает техничному нокаутеру - Перейре.
Интересно, а почему он не нравиться руководству и болельщикам, наверное там все ксенофобы и исламофобы, которые не понимают крутости и яркости Анкалаева в стойке, прям молодой Паук или праймовый Иззи, не иначе.
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⚡Магомед Анкалаев рассказал, что ему предлагали титульный бой с Алексом Перейрой на UFC 300, но он отказался из-за Рамадана:

«Для меня этот бой особенно интересен, так как мне обещали, что я встречусь с тем, кто его выиграет. Мне вообще предлагали бой с Перейрой на этом турнире, но так как у нас был священный месяц Рамадан, мне пришлось отказаться.

Я уже долго в этом спорте, и не вижу опасности ни от кого из них. Мне вообще без разницы, кто победит. У меня были разные испытания, были соперники и удобные, и неудобные. Цель одна – выиграть пояс».
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Все понятно, очередной воздухан, все видели как он говорил что отказался, теперь сидит отнекивается что не говорил.
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Рамадан за тебя отказался???
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Кто вентилятор не выключил ?
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Ответ mercer953
Перейра 2 боя на коротке за 3 месяца против двух бывших чемпов, все без шансов досрочки, не отказывается от вызовов, хочет подняться в 3й вес, чтобы сотворить историю meanwhile Магомед Анкалаев - отказался выходить на ЮФС 300, хотя последний раз дрался в январе, и мог подготовиться за те 1.5 месяца, когда стало понятно, что Джонс и Конор не выйдут, начал ставить условия насчет боя в Абу-Даби нынешнему чемпу, хотя медийного веса больше у Бобби Грина, потом начал устанавливать дату на октябрь, грозился уйти после ничьи с Блаховичем(хотя титульник после буллщита не так выпрашивают, смотри историю Ника Диаза), обладает нулевой харизмой, нулевой медийкой, ужасным тренером, который постоянно говорит просто феерически глупые вещи, так еще и наносит в 1.5 раза меньше акц.ударов в минуту чем Перейра, постоянно действует очень аккуратно(за исключением последнего боя с Уокером), оттуда его 0.0 sub.avg, нулевый транзишены в партере(0 попыток улучшения позиций с боя с Куцелабой), соответственно не умеет в позиционный грэпплинг о котором он так много говорит, никогда не рискует в стойке, то есть откровенно унылый боец, который проигрывает техничному нокаутеру - Перейре. Интересно, а почему он не нравиться руководству и болельщикам, наверное там все ксенофобы и исламофобы, которые не понимают крутости и яркости Анкалаева в стойке, прям молодой Паук или праймовый Иззи, не иначе.
"начал ставить условия насчет боя в Абу-Даби нынешнему чемпу"

пост анкалаева в твиттере, где он "ставил условия насчёт боя в абу-даби" (хоть эти посты и не сам анкалаев, явно, пишет, а абдель-азиз) выглядел примерно так "абу-даби, лас-вегас, нью-йорк, не важно где. любое время и место, уничтожу перейру без проблем".
дальше твою простыню можно не читать. правды в твоих словах примерно столько же, как и у бразильского воздухана, который ни от кого не бегает.
хотя, ещё вижу краем глаза, там ещё чё-то при "ничью с блаховичем" имеется. ну да, ну да, у анкалаева, конечно же "ничья" (после которой сам блахович сказал "отдайте магомеду пояс"). а у бразильского правдоруба "победа" чистейшая, даром, что он блаховичу три раунда из трёх слил
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Ответ mercer953
Перейра 2 боя на коротке за 3 месяца против двух бывших чемпов, все без шансов досрочки, не отказывается от вызовов, хочет подняться в 3й вес, чтобы сотворить историю meanwhile Магомед Анкалаев - отказался выходить на ЮФС 300, хотя последний раз дрался в январе, и мог подготовиться за те 1.5 месяца, когда стало понятно, что Джонс и Конор не выйдут, начал ставить условия насчет боя в Абу-Даби нынешнему чемпу, хотя медийного веса больше у Бобби Грина, потом начал устанавливать дату на октябрь, грозился уйти после ничьи с Блаховичем(хотя титульник после буллщита не так выпрашивают, смотри историю Ника Диаза), обладает нулевой харизмой, нулевой медийкой, ужасным тренером, который постоянно говорит просто феерически глупые вещи, так еще и наносит в 1.5 раза меньше акц.ударов в минуту чем Перейра, постоянно действует очень аккуратно(за исключением последнего боя с Уокером), оттуда его 0.0 sub.avg, нулевый транзишены в партере(0 попыток улучшения позиций с боя с Куцелабой), соответственно не умеет в позиционный грэпплинг о котором он так много говорит, никогда не рискует в стойке, то есть откровенно унылый боец, который проигрывает техничному нокаутеру - Перейре. Интересно, а почему он не нравиться руководству и болельщикам, наверное там все ксенофобы и исламофобы, которые не понимают крутости и яркости Анкалаева в стойке, прям молодой Паук или праймовый Иззи, не иначе.
и да, анкалаев настолько плохой боец, что является -200 фаворитом у букмекеров, в бою с перейрой (как в принципе и с любым другим бойцом, нет никого в полутяжах, против кого анкалаев бы андердогом выступал)
и вы, конечно же, никакие не исламофобы , и не ссытесь того, что магомед у хвалёного перейры пояс отберёт. а просто "скучно" вам. имеенно поэтому и не хотите этот бой видеть.
хотя откуда тебе, залётному из футбольного раздела, вообще знать, что у западных фанатов ММА совсем другие настрояния по поводу этого боя. и самого перейру фанаты с говном съели, когда услышали про бой с раунтри (из-за чего ему и пришлось оправдываться и врать про "магомед сам отказался")
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Ответ alexander bakulin
и да, анкалаев настолько плохой боец, что является -200 фаворитом у букмекеров, в бою с перейрой (как в принципе и с любым другим бойцом, нет никого в полутяжах, против кого анкалаев бы андердогом выступал) и вы, конечно же, никакие не исламофобы , и не ссытесь того, что магомед у хвалёного перейры пояс отберёт. а просто "скучно" вам. имеенно поэтому и не хотите этот бой видеть. хотя откуда тебе, залётному из футбольного раздела, вообще знать, что у западных фанатов ММА совсем другие настрояния по поводу этого боя. и самого перейру фанаты с говном съели, когда услышали про бой с раунтри (из-за чего ему и пришлось оправдываться и врать про "магомед сам отказался")
Ну заплачь 🤗
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Ответ Kir Voronov
Ну заплачь 🤗
открыл профиль данного персонажа. первый же его пост, который прочитал:
"То ли дело горская шерсть которая может что то или только толпой или когда напротив субтильная хилая оппозиция)))"
как говорится, исламофобов в разделе ММА нет. фанатам перейры просто от анкалаева "скучно"
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