Анкалаев – о заявлении Перейры, что сам Магомед отказался от боя: «Абсолютная ложь. Это не по-мужски»
Магомед Анкалаев обвинил Алекса Перейру во лжи.
«Это абсолютная ложь. Не по-мужски», – написал в соцсетях боец UFC Магомед Анкалаев.
Перейра заявил, что Анкалаев сам отказался от их боя: «Магомед не чемпион, но скоро мы встретимся»
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Интересно, а почему он не нравиться руководству и болельщикам, наверное там все ксенофобы и исламофобы, которые не понимают крутости и яркости Анкалаева в стойке, прям молодой Паук или праймовый Иззи, не иначе.
«Для меня этот бой особенно интересен, так как мне обещали, что я встречусь с тем, кто его выиграет. Мне вообще предлагали бой с Перейрой на этом турнире, но так как у нас был священный месяц Рамадан, мне пришлось отказаться.
Я уже долго в этом спорте, и не вижу опасности ни от кого из них. Мне вообще без разницы, кто победит. У меня были разные испытания, были соперники и удобные, и неудобные. Цель одна – выиграть пояс».
пост анкалаева в твиттере, где он "ставил условия насчёт боя в абу-даби" (хоть эти посты и не сам анкалаев, явно, пишет, а абдель-азиз) выглядел примерно так "абу-даби, лас-вегас, нью-йорк, не важно где. любое время и место, уничтожу перейру без проблем".
дальше твою простыню можно не читать. правды в твоих словах примерно столько же, как и у бразильского воздухана, который ни от кого не бегает.
хотя, ещё вижу краем глаза, там ещё чё-то при "ничью с блаховичем" имеется. ну да, ну да, у анкалаева, конечно же "ничья" (после которой сам блахович сказал "отдайте магомеду пояс"). а у бразильского правдоруба "победа" чистейшая, даром, что он блаховичу три раунда из трёх слил
и вы, конечно же, никакие не исламофобы , и не ссытесь того, что магомед у хвалёного перейры пояс отберёт. а просто "скучно" вам. имеенно поэтому и не хотите этот бой видеть.
хотя откуда тебе, залётному из футбольного раздела, вообще знать, что у западных фанатов ММА совсем другие настрояния по поводу этого боя. и самого перейру фанаты с говном съели, когда услышали про бой с раунтри (из-за чего ему и пришлось оправдываться и врать про "магомед сам отказался")
"То ли дело горская шерсть которая может что то или только толпой или когда напротив субтильная хилая оппозиция)))"
как говорится, исламофобов в разделе ММА нет. фанатам перейры просто от анкалаева "скучно"