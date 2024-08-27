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Анкалаев − Перейре: «Сначала я нокаутирую Ракича, а потом покажу, что у тебя слабый подбородок»

Магомед Анкалаев заявил, что планирует нокаутировать Алекса Перейру

«Алекс, скажи мне, пожалуйста, когда я отклонил бой с тобой? Я планирую нокаутировать Ракича, а затем разоблачу тебя, особенно твой подбородок, потому что он у тебя хрупкий», − написал в соцсетях полутяжеловес UFC Магомед Анкалаев.

Напомним, что 26 октября Магомед Анкалаев подерется с Александром Ракичем. Тремя неделями ранее Алекс Перейра подерется с Халилом Раунтри.

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Анкалаев пригрозил Перейре: «Ты соврал, а теперь я заставлю тебя ответить за слова»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер Магомеда Анкалаева
logoUFC
logoMMA
полутяжелый вес (MMA)
logoМагомед Анкалаев
logoАлександр Ракич
logoАлекс Перейра
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