Анкалаев − Перейре: «Сначала я нокаутирую Ракича, а потом покажу, что у тебя слабый подбородок»
Магомед Анкалаев заявил, что планирует нокаутировать Алекса Перейру
«Алекс, скажи мне, пожалуйста, когда я отклонил бой с тобой? Я планирую нокаутировать Ракича, а затем разоблачу тебя, особенно твой подбородок, потому что он у тебя хрупкий», − написал в соцсетях полутяжеловес UFC Магомед Анкалаев.
Напомним, что 26 октября Магомед Анкалаев подерется с Александром Ракичем. Тремя неделями ранее Алекс Перейра подерется с Халилом Раунтри.
Али Абдель-Азиз: «UFC никогда не предлагали Анкалаеву бой с Перейрой»
Анкалаев пригрозил Перейре: «Ты соврал, а теперь я заставлю тебя ответить за слова»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер Магомеда Анкалаева
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости