Али Абдель-Азиз: «UFC никогда не предлагали Анкалаеву бой с Перейрой»
В команде Магомеда Анкалаева заявили, что ему не предлагали бой с Алексом Перейрой
«Для ясности: UFC никогда не предлагали Магомеду Анкалаеву бой против Алекса Перейры. Я уверен в этом на 100%», − написал в соцсетях менеджер полутяжеловеса UFC Магомеда Анкалаева Али Абдель-Азиз.
Анкалаев пригрозил Перейре: «Ты соврал, а теперь я заставлю тебя ответить за слова»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер Али Абдель-Азиза
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