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Анкалаев пригрозил Перейре: «Ты соврал, а теперь я заставлю тебя ответить за слова»

Магомед Анкалаев пообещал заставить Алекса Перейру ответить за слова

«Алекс Перейра, ты лжец. Ты сказал, что я отклонил бой с тобой. Но Дана Уайт и Мик Мэйнард никогда не предлагали мне этот поединок.

Я заставлю тебя ответить за слова, когда разберусь с ближайшими делами», − сказал полутяжеловес UFC Магомед Анкалаев.

Перейра заявил, что Анкалаев сам отказался от их боя: «Магомед не чемпион, но скоро мы встретимся»

Абдель-Азиз – о словах Перейры об отказе Анкалаева: «Ложь. Не уверен, что Алекс мог такое сказать»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер Магомеда Анкалаева
logoUFC
logoMMA
полутяжелый вес (MMA)
logoМагомед Анкалаев
logoАлекс Перейра
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