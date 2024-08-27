Анкалаев пригрозил Перейре: «Ты соврал, а теперь я заставлю тебя ответить за слова»
Магомед Анкалаев пообещал заставить Алекса Перейру ответить за слова
«Алекс Перейра, ты лжец. Ты сказал, что я отклонил бой с тобой. Но Дана Уайт и Мик Мэйнард никогда не предлагали мне этот поединок.
Я заставлю тебя ответить за слова, когда разберусь с ближайшими делами», − сказал полутяжеловес UFC Магомед Анкалаев.
Перейра заявил, что Анкалаев сам отказался от их боя: «Магомед не чемпион, но скоро мы встретимся»
Абдель-Азиз – о словах Перейры об отказе Анкалаева: «Ложь. Не уверен, что Алекс мог такое сказать»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер Магомеда Анкалаева
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости