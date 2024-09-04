Вахитов – о случае в Майами: «Ехал на машине, проскочил на красный – меня чуть полицейские не застрелили»
«Меня чуть полицейские там не застрелили. Я поехал на машине, День независимости Америки был – 4 июля. На красный проскочил, еду дальше. Раз – мигалки. Я с борсеточкой выхожу, открываю ее, а он со стволом выбегает и орет: «Sit in your fucking car!»
Я руки поднял и думаю: «Ну все, сейчас стрельба начнется, я буду уворачиваться». Сел в машину, он мне дверь открывает, что-то про красный свет говорит. Я говорю: «Sorry, my friend. No speak English. Little bit understand».
Он такой: «Let’s go». Я думал, что в участок поеду какой-нибудь. Но он обгоняет меня и говорит: «OK, OK». Я говорю: «No problem». Ну и поехал домой. Думаю: «Блин, вот это мне повезло», – сказал боец ММА Артем Вахитов, который в ночь на 9 октября подерется с Ислемом Масрафом.
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