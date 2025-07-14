Василевский считает, что Шлеменко не победит Ковалева в реванше: «Силы сейчас несравнимы. Александру нечего противопоставить»

Вячеслав Василевский считает, что Шлеменко не победит Ковалева в реванше.

«В спортивном плане, не будет большой разницы. Единственное, что «Белаз» может выиграть досрочно. В прошлый раз он будто не стал добивать Александра Палыча. Просто из уважения к возрасту и человеку. И он понимал, что выигрывает. Поэтому не стал добивать. Если бы он не стал бороться, мог бы закончить бой. И это не было сюрпризом.

Силы сейчас несравнимы. Шлеменко нечего противопоставить «Белазу». Думал, может, ноги и колени, но Саша медленно их использовал. Каждую ногу Влад ловил. Не вижу, за счет чего можно победить «Белаза», – сказал боец MMA Вячеслав Василевский .

Напомним, Владислав «Белаз» Ковалев победил Александра Шлеменко на турнире RCC 22, который прошел 31 мая в Екатеринбурге.

Василевский – о победе Шлеменко: «У Кадены не было желания победить. Он приехал, чтобы реабилитировать Александра после поражения «Белазу»

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