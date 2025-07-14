Мовсар Евлоев снялся с поединка против Аарона Пико на UFC Abu Dhabi (Red Corner MMA)

Мовсар Евлоев снялся с поединка против Аарона Пико, запланированный на 26 июля.

Red Corner MMA, со ссылкой на свои источники, сообщает, что Евлоев получил травму во время лагеря в Таиланде, из-за который не сможет вовремя подготовиться к поединку.

Есть вероятность, что поединок перенесут на другой турнир.

Ранее ожидалось, что бой Евлоев – Пико станет соглавным на турнире UFC в Абу-Даби, который состоится 26 июля.

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