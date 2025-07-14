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Хабиб встретился с тренером «Краснодара» Мусаевым: «Удачи в предстоящем сезоне»

Хабиб Нурмагомедов встретился с тренером «Краснодара» Мурадом Мусаевым.

«Рад был видеть, Мурад. Удачи в предстоящем сезоне», – подписал экс-чемпион UFC Нурмагомедов совместное фото с главным тренером действующих чемпионов России по футболу.

Изображение: instagram.com/stories/khabib_nurmagomedov

Напомним, в субботу в Казани в матче за OLIMPBET Суперкубок России «Краснодар» проиграл ЦСКА со счетом 0:1.

Даниэль Кормье: «Без Конора Хабиб не взлетел бы так высоко»

Шапи о Хабибе: «Убедился, что это не только спортсмен, но и человек высокого полета. Удивило, как он прост в общении и готов помочь»

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ДаДаниэль Дюбуа
НетАлександр Усик
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Хабиба Нурмагомедова
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