Хабиб встретился с тренером «Краснодара» Мусаевым: «Удачи в предстоящем сезоне»

Хабиб Нурмагомедов встретился с тренером «Краснодара» Мурадом Мусаевым.

«Рад был видеть, Мурад . Удачи в предстоящем сезоне», – подписал экс-чемпион UFC Нурмагомедов совместное фото с главным тренером действующих чемпионов России по футболу.

Изображение: instagram.com/stories/khabib_nurmagomedov

Напомним, в субботу в Казани в матче за OLIMPBET Суперкубок России «Краснодар » проиграл ЦСКА со счетом 0:1.

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