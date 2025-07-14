Боец лиги Top Dog Александр Стручков умер в возрасте 27 лет
Скончался боец лиги Top Dog Александр Стручков.
«Скорбная новость для всей команды Top Dog и нашего сообщества.
Ушел из жизни боец лиги – Александр Стручков, известный зрителям под прозвищем «Безумный Скиф».
Александр был ярким, искренним и смелым бойцом, чьи поединки навсегда останутся в истории Top Dog и в памяти зрителей.
Мы выражаем искренние соболезнования семье, близким и всем, кто знал Александра», – говорится в сообщении лиги в соцсетях.
Стручкову было 27 лет.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: телеграм-канал Top Dog
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