Боец лиги Top Dog Александр Стручков умер в возрасте 27 лет

Скончался боец лиги Top Dog Александр Стручков.

«Скорбная новость для всей команды Top Dog и нашего сообщества.

Ушел из жизни боец лиги – Александр Стручков, известный зрителям под прозвищем «Безумный Скиф».

Александр был ярким, искренним и смелым бойцом, чьи поединки навсегда останутся в истории Top Dog и в памяти зрителей.

Мы выражаем искренние соболезнования семье, близким и всем, кто знал Александра», – говорится в сообщении лиги в соцсетях.

Стручкову было 27 лет.

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