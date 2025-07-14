Глава Hardcore FC Сульянов: «У компании больше нет лицензии Федерации бокса, спонсорский контракт обнулен. Приняли решение ликвидировать»

Глава Hardcore FC подтвердил, что лига скоро прекратит существование.

«У компании больше нет лицензии Федерации бокса России, спонсорский контракт обнулен. Никакого дальнейшего смысла содержать компанию и штат сотрудников в ней мы не видим. Закрыли все налоги, приняли решение ликвидировать. То, что касается налоговой и банкротства других компаний, – это обязательная процедура для ФНС при такой сумме задолженности», – сказал основатель Hardcore Fighting Анатолий Сульянов .

В середине февраля 32 действующих и бывших бойца Hardcore FC обвинили организацию и ее главу в невыплате гонораров. Промоушен объяснил долги «беспричинным отказом генерального спонсора от сотрудничества в одностороннем порядке».

В конце апреля Федерация бокса России рекомендовала бойцам не участвовать в спортивных соревнованиях, организованных или проводимых под эгидой Hardcore Fighting Championship.

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