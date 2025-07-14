Василевский – о победе Шлеменко: «У Кадены не было желания победить. Он приехал, чтобы реабилитировать Александра после поражения «Белазу»

Вячеслав Василевский считает, что результат поединка Шлеменко был предопределен.

«Думаю, что результат поединка был предсказуем для всех. И для Александра Палыча. Этот парень приезжал не для того, чтобы дать бой, а чтобы реабилитировать Шлеменко после поединка с Владиславом «Белазом» Ковалевым. Никогда о нем не слышал, и не видел.

Знаю много бойцов, приезжающих не за бонусом за победу, а за фиксированный гонорар. Соответственно, они стараются, чтобы им меньше нанесли урона. Поэтому в их интересах побыстрее закончить бой, можно и постучать, чтобы тебя не добили. Тут была такая же история. Какого-то сопротивления я не заметил. Самое главное, что у него не было желания победить.

Это не означает, что Сан Палыч – нехороший человек, и все это подстроил. Просто есть такие бойцы, и это был именно тот случай. Саше сейчас была нужна победа. Он же не мог проиграть в Омске. Человек делает турнир в своем городе и проиграть... Все риски были минимизированы. Его можно понять как организатора», – сказал боец MMA Вячеслав Василевский.

Напомним, 12 июля в Омске Александр Шлеменко победил Гильерме Кадену в главном событии SFC 11.

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