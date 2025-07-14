Сегодня день рождения Конора Макгрегора

14 июля исполнилось 37 лет Конору Макгрегору.

Ирландец – бывший двукратный чемпион UFC в легком и полулегком весе.

Макгрегор – первый в истории UFC двойной чемпион, владевший одновременно двумя поясами в разных весовых категориях.

Шесть самых продаваемых турниров UFC возглавлял поединок Конора.

Последний бой провел в апреле 2021-го: проиграл Дастину Порье техническим нокаутом после первого раунда (перелом ноги). За карьеру провел 28 боев: 22 победы (19 нокаутом), шесть поражений.

В августе 2017-го провел единственный профессиональный поединок по боксу, проиграв техническим нокаутом в 10-м раунде Флойду Мейвезеру.

С апреля 2024 года Конор – совладелец лиги кулачных боев BKFC.