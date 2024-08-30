Гловер Тейшейра: «Буду счастлив, если Перейра поднимется в весе. У него есть потенциал побить любого»

Гловер Тейшейра прокомментировал возможный переход Алекса Перейры в тяжелый вес

«Мы обсуждали это с самого начала. Я сказал ему: «Ты станешь крупнее из-за тренировок по грэпплингу, поэтому тебе придется подняться в полутяжелый дивизион». Ему приходилось гонять много веса, чтобы выступать в 84 кг. А он ведь от природы худощавый.

Я доволен его нынешним весом. Но я также буду счастлив, если он поднимется в тяжелый дивизион. У него есть потенциал побить любого. Этот парень – настоящий монстр. Так что проблем не будет», – сказал бывший чемпион UFC Гловер Тейшейра .

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