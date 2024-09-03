  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
0

Перейра вызвал дю Плесси: «Дрикус, будь готов драться со мной»

Алекс Перейра хочет драться с Дрикусом дю Плесси

«Я сосредоточен на следующем бое, готовлюсь к нему, но никогда не знаешь, что случится. Поэтому, как бы этот бой ни закончился, я намерен вернуться в средний вес.

Хочу побороться за пояс. Эй, Дрикус, готовься драться со мной, чтобы доказать, что ты лучше меня. Учитывая твое заявление, бой будет легко устроить. Шама», − написал в соцсетях чемпион UFC в полутяжелом весе Алекс Перейра.

Напомним, что Алекс Перейра стал чемпионом UFC в среднем весе в ноябре-2022, когда нокаутировал Исраэля Адесанью. Он утратил титул после первой же защиты, проиграв Адесанье нокаутом в реванше, после чего Перейра перешел в полутяжелый вес.

Гловер Тейшейра: «Буду счастлив, если Перейра поднимется в весе. У него есть потенциал побить любого»

Али Абдель-Азиз: «UFC никогда не предлагали Анкалаеву бой с Перейрой»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: инстаграм Алекса Перейры
logoUFC
logoMMA
средний вес (MMA)
logoАлекс Перейра
logoДрикус дю Плесси
Рекомендуем
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Уиттакер не советует Перейре драться с дю Плесси: «Алекс много пропускает, а Дрикус любит бить. А делает он это сильно»
1126 августа, 14:20
Уиттакер считает, что должен драться с дю Плесси за титул: «Это мое мнение, но сначала мне нужно побить Чимаева»
822 августа, 16:56
Стрикленд не верит, что Перейра вернется в средний вес: «Перед реваншем с Адесаньей он выглядел как чертова смерть»
22 августа, 11:35
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Усман Нурмагомедов − о будущем: «Мне нравится в Bellator, но посмотрим, что будет дальше»
сегодня, 12:09
Наойя Иноуэ нокаутировал Ти Джея Доэни ударом в корпус в седьмом раунде
3сегодня, 12:02
Аспиналл − о Хабибе: «Он ушел немного рано, но все еще один из лучших в истории»
сегодня, 11:49
Усман Нурмагомедов: «Надеюсь, что Хабиб наденет на меня пояс после боя с Шаблием»
1сегодня, 10:48
Шаблий − о стиле Усмана: «Школа тайского бокса, бьет ногами больше, чем Хабиб»
2сегодня, 09:49
Али Хейбати − о Сульянове: «Анатолий злопамятный, хочет насолить тому, кто ему не нравится»
3сегодня, 09:33
Александр Емельяненко снова попал в реабилитационный центр в Ингушетии (ТАСС)
13сегодня, 09:25
Джессика Андраде обвинила тренера в краже двух миллионов долларов: «Иск уже подан»
2сегодня, 08:51
Рахмонов − о бое с Конором: «Кто бы отказался?»
сегодня, 07:58
Мухаммад хочет драться с Усманом: «У него еще есть порох. Все забыли, как он принял бой с Хамзатом за неделю до турнира»
5сегодня, 07:48
Ко всем новостям
Последние новости
Николай Валуев: «Для МОК тройные стандарты – давно норма их работы»
531 июля, 11:34
Харитонов − об обвинениях Емельяненко в алкоголизме: «Где меня пьяным видели? Разве что на день рождения пару стопок выпиваю»
114 июля, 17:12
Конор сделал ставку на финал Евро-2024: «Испания победит 3:1»
1014 июля, 16:37
Конор о выходе Испании в полуфинал Евро: «Да! Мы только и делаем, что срываем банк!»
195 июля, 19:45
Экс-чемпион UFC Прохазка посетил финальный матч ЧМ по хоккею: «Вперед, Чехия!»
427 мая, 11:49Фото
Стример Папич о бое Усика и Фьюри: «Победа в одну калитку в самом, пожалуй, гнилом виде спорта»
19 мая, 18:40Игры
Неймар приехал на арену в Эр-Рияде, где подерутся Фьюри и Усик
818 мая, 21:12
Джеррард приехал на арену в Эр-Рияде, где подерутся Фьюри и Усик
1118 мая, 18:44Фото
EA платит бойцам UFC за использование внешности в игре в зависимости от их популярности
11 мая, 20:22Игры
Стример IShowSpeed ударил по камере после RKO от Рэнди Ортона в WWE 2K24: «Опять это дерьмо!»
14 апреля, 07:55Видео