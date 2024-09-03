Перейра вызвал дю Плесси: «Дрикус, будь готов драться со мной»
«Я сосредоточен на следующем бое, готовлюсь к нему, но никогда не знаешь, что случится. Поэтому, как бы этот бой ни закончился, я намерен вернуться в средний вес.
Хочу побороться за пояс. Эй, Дрикус, готовься драться со мной, чтобы доказать, что ты лучше меня. Учитывая твое заявление, бой будет легко устроить. Шама», − написал в соцсетях чемпион UFC в полутяжелом весе Алекс Перейра.
Напомним, что Алекс Перейра стал чемпионом UFC в среднем весе в ноябре-2022, когда нокаутировал Исраэля Адесанью. Он утратил титул после первой же защиты, проиграв Адесанье нокаутом в реванше, после чего Перейра перешел в полутяжелый вес.
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