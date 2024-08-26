Алекс Перейра: «Я удивился, когда Раунтри дали титульник. Думал, что это будет Анкалаев»

Алекс Перейра думал, что его следующий соперником будет Анкалаев.

«Я тоже немного удивился, когда Халилу Раунтри дали титульный бой. Честно говоря, я думал, что это будет Магомед Анкалаев.

Полагаю, что UFC видят в Раунтри того, кто покажет хороший бой. Они делают все это для вас, ребята. Чтобы угодить вам. Рейтинг не имеет значения, важна работа, которую делает Халил. Так было и со мной, я быстро взлетел в рейтинге», – сказал чемпион UFC Алекс Перейра.

Напомним, что 6 октября Перейра подерется с Раунтри на UFC 307.

Абдель-Азиз – о словах Перейры об отказе Анкалаева: «Ложь. Не уверен, что Алекс мог такое сказать»

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