Алекс Перейра: «Я удивился, когда Раунтри дали титульник. Думал, что это будет Анкалаев»

Теги UFC MMA Алекс Перейра Перейра - Раунтри Халил Раунтри Бокс/MMA/UFC

Алекс Перейра думал, что его следующий соперником будет Анкалаев.

«Я тоже немного удивился, когда Халилу Раунтри дали титульный бой. Честно говоря, я думал, что это будет Магомед Анкалаев.

Полагаю, что UFC видят в Раунтри того, кто покажет хороший бой. Они делают все это для вас, ребята. Чтобы угодить вам. Рейтинг не имеет значения, важна работа, которую делает Халил. Так было и со мной, я быстро взлетел в рейтинге», – сказал чемпион UFC Алекс Перейра.

Напомним, что 6 октября Перейра подерется с Раунтри на UFC 307.

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19 комментариев
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Я почему то верю Алексу, думаю это игры Даны, а Алекс воин, который выйдет против любого
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Ответ Arcanar
Комментарий скрыт
Ну, это простая логика, какой соперник, такая и подготовка, но слово "очередной" звучит неуместно.
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Естественно не он решает кто будет следующий, а местные недалекие всерьез думают, что он вместе с президентом UFC сидят и строят планы как не драться с Анкалаевым.
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Ответ Symba
Конкретная причина есть, просто её вслух не озвучивают. Справедливости ради, ему давали титульник, он не смог реализовать шанс (хотя я лично считаю, что его тогда ограбили).
ему и второй раз давали шанс - но не вышел.
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Ответ Arcanar
Комментарий скрыт
Ну дали бы Анкалаеву очередного мешка во время Рамадана , без проблем вышел бы . А с Перейрой все же нужно быть на 100 % готовым
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Ответ Маврид Саркаров
Анкалаев больше ударник, не обязательно каждый топ боец нокаутировать, конкретный причины нет почему не дали титульный бой
Конкретная причина есть, просто её вслух не озвучивают. Справедливости ради, ему давали титульник, он не смог реализовать шанс (хотя я лично считаю, что его тогда ограбили).
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Ответ NonFactor
Напомни, когда там последний раз Анкалаев дрался и сколько раз за это время Перейра?
А он должен с кем-то драться? Напомню, он выиграл бой за временный пояс. И это признал даже его соперник, не питающий особой природной любви к российским спортсменам.
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Ответ Symba
Ну, это простая логика, какой соперник, такая и подготовка, но слово "очередной" звучит неуместно.
Ну то есть перефразируя, никаких травм на самом деле не было, так? Обычное восстановление после весогонки и боя, совсем небольшой отдых и новый тренировочный лагерь. Но речь же шла о том, что ему можно верить, что он воин и что он не причастен к играм Даны по динаме боя с Анкалаевым. Но получается, он врал про многочисленные травмы, которые надо полгода залечивать. И они на пару с Даной вынудили Магу подписать контракт с другим бойцом. Не может же он больше года сидеть без боёв🤷‍♂️ И как только Мага его подписал, нарисовался Алекс, со своей фейковой защитой, и оказалось что травм никаких нет🤣🤣🤣
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Ответ seagal
Ну дали бы Анкалаеву очередного мешка во время Рамадана , без проблем вышел бы . А с Перейрой все же нужно быть на 100 % готовым
Титульников у Анкалаева ещё не было. То есть всяких там Куцелаб можно считать мешками, и даже всяких Блаховичей, которого он по факту победил (по признанию того же Блаховича), причём даже на одной ноге.
Напомни ка мне сколько боёв с мешками за свою проф карьеру он провёл в Рамадан? Или может, кто-то предлагал на полном серьёзе бой во Рамадан Хабибу, Исламу, Забиту?
А если нет, то получается, что Дана и К° прекрасно знали, что они в принципе не дерутся в Рамадан, и что это было фейковое предложение 🤷‍♂️
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Ответ Arcanar
Титульников у Анкалаева ещё не было. То есть всяких там Куцелаб можно считать мешками, и даже всяких Блаховичей, которого он по факту победил (по признанию того же Блаховича), причём даже на одной ноге. Напомни ка мне сколько боёв с мешками за свою проф карьеру он провёл в Рамадан? Или может, кто-то предлагал на полном серьёзе бой во Рамадан Хабибу, Исламу, Забиту? А если нет, то получается, что Дана и К° прекрасно знали, что они в принципе не дерутся в Рамадан, и что это было фейковое предложение 🤷‍♂️
Держи еще . если с памятью проблемы то обращайся еще

https://www.sports.ru/amp/news/1115990386-ankalaev-otkazalsya-ot-boya-s-perejroj-na-ufc-300-u-nas-byl-svyashhenn/
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Ответ Арни Терминатор
не удобное время.
Вот об этом Перейра и сказал. Что Анкалаев не чемп, что бы выбирать себе время и место.
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