Алекс Перейра: «Я удивился, когда Раунтри дали титульник. Думал, что это будет Анкалаев»
Алекс Перейра думал, что его следующий соперником будет Анкалаев.
«Я тоже немного удивился, когда Халилу Раунтри дали титульный бой. Честно говоря, я думал, что это будет Магомед Анкалаев.
Полагаю, что UFC видят в Раунтри того, кто покажет хороший бой. Они делают все это для вас, ребята. Чтобы угодить вам. Рейтинг не имеет значения, важна работа, которую делает Халил. Так было и со мной, я быстро взлетел в рейтинге», – сказал чемпион UFC Алекс Перейра.
Напомним, что 6 октября Перейра подерется с Раунтри на UFC 307.
Абдель-Азиз – о словах Перейры об отказе Анкалаева: «Ложь. Не уверен, что Алекс мог такое сказать»
Анкалаев – о заявлении Перейры, что сам Магомед отказался от боя: «Абсолютная ложь. Это не по-мужски»
Напомни ка мне сколько боёв с мешками за свою проф карьеру он провёл в Рамадан? Или может, кто-то предлагал на полном серьёзе бой во Рамадан Хабибу, Исламу, Забиту?
А если нет, то получается, что Дана и К° прекрасно знали, что они в принципе не дерутся в Рамадан, и что это было фейковое предложение 🤷♂️
https://www.sports.ru/amp/news/1115990386-ankalaev-otkazalsya-ot-boya-s-perejroj-na-ufc-300-u-nas-byl-svyashhenn/