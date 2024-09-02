  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Камил Гаджиев: «Если Махачев поднимется в средний дивизион, то не для Рахмонова. Этот бой возможен, если Шавкат победит Белала»
1

Камил Гаджиев: «Если Махачев поднимется в средний дивизион, то не для Рахмонова. Этот бой возможен, если Шавкат победит Белала»

Камил Гаджиев считает, что сейчас бой Махачев – Рахмонов невозможен

«Шавкат, пользуясь случаем, предлагает бой Исламу Махачеву. При этом делая оговорку: «Я не знаю, готов ли он подняться в средний вес, но если да – мы бы подрались». Это важный нюанс.

Если даже Ислам поднимется, то сделает это не для Шавката. Махачев хочет второй титул. И драться он в этом случае может только с чемпионом, поэтому UFC, наверное, потрудится над тем, чтобы сделать бой Рахмонова против Белала Мухаммада. И только после этого уместно будет вызывать Ислама. 

Я очень хотел титульный бой Махачева с Леоном Эдвардсом. Не случилось. Сейчас Ислам делает второй круг: два раза с Алексом Волкановски, второй бой с Арманом Царукяном. Поэтому мне бы хотелось, чтобы он поднялся в средний дивизион, но пока Белал Мухаммад – чемпион, этого боя не будет. Только если Шавкат выиграет у Белала.

В поединке Рахмонова с Белалом буду болеть за Шавката», – заявил президент Fight Nights Global Камил Гаджиев.

Рахмонов – о желании Махачева подняться в весе: «Не против подраться с ним»

Поражение Усика, два пояса Махачева, закат Конора – чего мы ждем от боев в 2024-м?

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Камила Гаджиева
logoUFC
logoMMA
logoКамил Гаджиев
logoИслам Махачев
logoШавкат Рахмонов
Рекомендуем
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Чимаев, Рахмонов и Махачев отказались драться с Эдвардсом на UFC 300 (Ариэль Хельвани)
6020 февраля, 09:21
Камил Гаджиев: «Перейти в PFL для Махачева будет шагом назад»
331 декабря 2023, 08:15
Камил Гаджиев: «Гейджи – легкий соперник для Махачева. В этом бою нет никакого смысла. Все, у кого выиграл Хабиб, уже не интересны»
927 декабря 2023, 18:34
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Чейл Соннен: «У меня есть информация, что Конор и Чендлер подерутся в январе»
1сегодня, 08:54
Дана Уайт: «Трамп – лучший боец в истории. Это самый стойкий человек, которого я встречал»
5сегодня, 08:28
Александр Шаблий: «Преувеличивать силы Усмана и Вартаняна не хочу. Разные бойцы. Ничего удивительного для меня»
сегодня, 08:19
Фрэнк Мир: «У Джонса есть слабое место. Ему тяжело драться против скоростных бойцов»
7сегодня, 07:39
Пимблетт назвал идеальный путь к титульному бою: «Мойкано, потом Оливейра»
2сегодня, 07:25
Календарь боев в MMA и боксе в сентябре-2024
87сегодня, 07:10
Бивол и Бетербиев не считают предстоящий бой принципиальным
12вчера, 18:01
Дана Уайт: «Я с первого дня говорю, что UFC станет самым большим видом спорта в мире. Нет страны, где мы бы не нашли бойца»
12вчера, 16:00
Джонс – о Уайте: «Если вы отправите Дану на деловую встречу с любым человеком на этой гребанной планете, то он выйдет победителем»
15вчера, 15:28
Харрисон готова быть запасной в бою Пеннингтон – Пенья: «Если одна из этих сучек вылетит, то я приму бой хоть с 30-секундным уведомлением»
4вчера, 14:16
Ко всем новостям
Последние новости
Николай Валуев: «Для МОК тройные стандарты – давно норма их работы»
531 июля, 11:34
Харитонов − об обвинениях Емельяненко в алкоголизме: «Где меня пьяным видели? Разве что на день рождения пару стопок выпиваю»
114 июля, 17:12
Конор сделал ставку на финал Евро-2024: «Испания победит 3:1»
1014 июля, 16:37
Конор о выходе Испании в полуфинал Евро: «Да! Мы только и делаем, что срываем банк!»
195 июля, 19:45
Экс-чемпион UFC Прохазка посетил финальный матч ЧМ по хоккею: «Вперед, Чехия!»
427 мая, 11:49Фото
Стример Папич о бое Усика и Фьюри: «Победа в одну калитку в самом, пожалуй, гнилом виде спорта»
19 мая, 18:40Игры
Неймар приехал на арену в Эр-Рияде, где подерутся Фьюри и Усик
818 мая, 21:12
Джеррард приехал на арену в Эр-Рияде, где подерутся Фьюри и Усик
1118 мая, 18:44Фото
EA платит бойцам UFC за использование внешности в игре в зависимости от их популярности
11 мая, 20:22Игры
Стример IShowSpeed ударил по камере после RKO от Рэнди Ортона в WWE 2K24: «Опять это дерьмо!»
14 апреля, 07:55Видео