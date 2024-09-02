Камил Гаджиев: «Если Махачев поднимется в средний дивизион, то не для Рахмонова. Этот бой возможен, если Шавкат победит Белала»

Камил Гаджиев считает, что сейчас бой Махачев – Рахмонов невозможен

«Шавкат, пользуясь случаем, предлагает бой Исламу Махачеву . При этом делая оговорку: «Я не знаю, готов ли он подняться в средний вес, но если да – мы бы подрались». Это важный нюанс.

Если даже Ислам поднимется, то сделает это не для Шавката. Махачев хочет второй титул. И драться он в этом случае может только с чемпионом, поэтому UFC, наверное, потрудится над тем, чтобы сделать бой Рахмонова против Белала Мухаммада. И только после этого уместно будет вызывать Ислама.

Я очень хотел титульный бой Махачева с Леоном Эдвардсом . Не случилось. Сейчас Ислам делает второй круг: два раза с Алексом Волкановски , второй бой с Арманом Царукяном . Поэтому мне бы хотелось, чтобы он поднялся в средний дивизион, но пока Белал Мухаммад – чемпион, этого боя не будет. Только если Шавкат выиграет у Белала.

В поединке Рахмонова с Белалом буду болеть за Шавката», – заявил президент Fight Nights Global Камил Гаджиев .

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