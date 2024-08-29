Тренер Адесаньи назвал причину проигрыша дю Плесси: «В конце концов Исраэль устал»

Тренер назвал причину поражения Исраэля Адесаньи в бою с Дрикусом дю Плесси

«У Дрикуса нечего отнять. У него недооцененная защита и недооцененная атака. Люди привыкли к техничным бойцам, поэтому дискредитируют тех, кто на них не похож.

Они не видят в этом ничего гениального. Бой получился очень близким, и в конце концов Исраэль устал. Не уверен, чтобы его когда-то сабмитили. Не могу вспомнить», − сказал тренер Исраэля Адесаньи Юджин Бэрман.

Напомним, что дю Плесси победил Адесанью удушающим приемом и защитил титул UFC в среднем весе.

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