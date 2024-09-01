Кайо Борральо: «Чимаев победит Уиттакера. Но на бой сильно повлияет лагерь Роберта»
Кайо Борральо считает, что Чимаев победит Уиттакера
«Уиттакер надеется, что Чимаев устанет. Но здесь важно, насколько хороши спарринг-партнеры Роберта, которые будут готовить его к Хамзату. На бой сильно повлияет лагерь Уиттакера.
Я считаю, что Хамзат победит. Он будет доминировать внизу. Но Уиттакер уже был чемпионом, поэтому не стоит списывать его со счетов», – заявил боец UFC Кайо Борральо.
Напомним, Роберт Уиттакер и Хамзат Чимаев подерутся 26 октября в соглавном бою UFC 308.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Submission Radio
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