Кайо Борральо: «Чимаев победит Уиттакера. Но на бой сильно повлияет лагерь Роберта»

Кайо Борральо считает, что Чимаев победит Уиттакера

«Уиттакер надеется, что Чимаев устанет. Но здесь важно, насколько хороши спарринг-партнеры Роберта, которые будут готовить его к Хамзату. На бой сильно повлияет лагерь Уиттакера.

Я считаю, что Хамзат победит. Он будет доминировать внизу. Но Уиттакер уже был чемпионом, поэтому не стоит списывать его со счетов», – заявил боец UFC Кайо Борральо .

Напомним, Роберт Уиттакер и Хамзат Чимаев подерутся 26 октября в соглавном бою UFC 308.

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