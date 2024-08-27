Обновление рейтингов UFC: Чимаев упал на 12-е место в среднем весе, Борральо поднялся на пятую строчку
Кайо Борральо поднялся на семь позиций после победы над Джаредом Каннониром
По итогам UFC on ESPN 62 были обновлены рейтинги дивизионов промоушена.
В главном бою турнира Кайо Борральо победил Джареда Каннонира. Теперь Кайо занимает пятое место в рейтинге средневесов, поднявшись на семь позиций.
Хамзат Чимаев опустился на одну строчку, теперь он занимает 12-е место в дивизионе.
Борральо – после победы над Каннониром: «Дю Плесси, тащи сюда свою задницу!»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: UFC
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