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Обновление рейтингов UFC: Чимаев упал на 12-е место в среднем весе, Борральо поднялся на пятую строчку

Кайо Борральо поднялся на семь позиций после победы над Джаредом Каннониром

По итогам UFC on ESPN 62 были обновлены рейтинги дивизионов промоушена.

В главном бою турнира Кайо Борральо победил Джареда Каннонира. Теперь Кайо занимает пятое место в рейтинге средневесов, поднявшись на семь позиций.

Хамзат Чимаев опустился на одну строчку, теперь он занимает 12-е место в дивизионе.

Борральо – после победы над Каннониром: «Дю Плесси, тащи сюда свою задницу!»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: UFC
logoUFC
logoMMA
средний вес (MMA)
logoДжаред Каннонир
logoХамзат Чимаев
Кайо Борральо
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