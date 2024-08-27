Борральо хочет драться с Адесаньей: «Это лучший бой для меня»
Кайо Борральо хочет драться с Исраэлем Адесаньей
«Может, Адесанья уже не тот сфокусированный парень, каким он был раньше, но техника, мастерство и доминирование все еще при нем.
Думаю, что Адесанья − лучший бой для меня сейчас. Если бы мне пришлось выбирать претендентский поединок, то я бы выбрал Исраэля. А потом титульник», − сказал средневес UFC Кайо Борральо.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: ютуб-канал Лаэрте Вианы
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