Борральо хочет драться с Адесаньей: «Это лучший бой для меня»

Кайо Борральо хочет драться с Исраэлем Адесаньей

«Может, Адесанья уже не тот сфокусированный парень, каким он был раньше, но техника, мастерство и доминирование все еще при нем.

Думаю, что Адесанья − лучший бой для меня сейчас. Если бы мне пришлось выбирать претендентский поединок, то я бы выбрал Исраэля. А потом титульник», − сказал средневес UFC Кайо Борральо.

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